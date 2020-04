Mascherine per Vezzano, il ringraziamento del sindaco

Sarzana - Val di Magra - "A nome dell’amministrazione comunale e mio personale, desidero esprimere un sentito ringraziamento alla società Nevada Group di Milano che, attraverso la raccolta fondi avviata dalla Fondazione Maria Bibolini Nicolini di Lerici, ha fornito un congruo numero di dispositivi di protezione, mascherine chirurgiche e visiere protettive". Così il sindaco di Vezzano, Massimo Bertoni, che spiega: "Parte del materiale medicale è già stato consegnato alla nostra Pubblica Assistenza, che ogni giorno si rimbocca le maniche per aiutare a contrastare questo virus; per tutti i volontari questi presidi sono indispensabili per fronteggiare l’emergenza in corso.

Questo apprezzabile gesto di solidarietà merita un grande plauso per la disponibilità messa in campo, e rafforza la nostra convinzione che, seppure la battaglia contro il virus sia ancora lunga, rimanendo uniti e rispettando le prescrizioni, ce la faremo".