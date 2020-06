Mascherine abbandonate, a Sarzana multe fino a 3mila euro

Sarzana - Val di Magra - Guanti e mascherine ormai fanno parte della nostra quotidianità. Motivo ulteriore per evitare di abbandonarle ovunque causando un danno all’ambiente e farle divenire un potenziale rischio per la salute pubblica. Per questo stamani il sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli ha firmato l’ordinanza n.88 “Misure temporanee e urgenti volte al contenimento dell’emergenza epidemiologica derivante da COVID 19. Divieto di abbandono in area pubblica di mascherine e guanti monouso”. In base all’ordinanza sindacale chiunque violi tale prescrizione rischia una sanzione amministrativa pecuniaria che va dalle 300 alle 3mila euro.