Marinella tra asfaltature e censimento del verde

Sarzana - Val di Magra - Strada statale 432 "della Bocca di Magra" sotto i ferri: il Comune di Sarzana da notizia che sono in corso i lavori per il rifacimento dello strato di usura della pavimentazione con la messa in posa di conglomerato bituminoso dello spessore di 4 cm lungo un tratto di circa 4 chilometri, nel tratto finale della litoranea sito nella frazione di Marinella che poi prosegue verso Fiumaretta e Ameglia. "Da quando abbiamo coordinato con Regione Liguria il passaggio dalla competenza provinciale ad Anas della SS 432 o Litoranea, il percorso di messa in sicurezza della statale non si è mai interrotto - ha affermato l'assessore ai lavori pubblici di Sarzana Barbara Campi, insieme all'assessore ai lavori di pubblici Andrea Bernava oggi in loco durante il sopralluogo agli interventi. - Un continuo miglioramento che la frazione aspettava da tempo, per rispondere al meglio alle esigenze dei cittadini e dei molti turisti che ci auguriamo possano tornare a vivere pienamente in libertà nostro litorale, già dalla prossima primavera estate".



Nello specifico il costo di questo nuovo intervento è di circa 300mila euro (si raggiunge quindi il mezzo milione, considerando le operazioni precedenti) e, dopo i lavori del primo stralcio iniziati a Marinella, si inserisce nel piano più ampio degli interventi concordati con Anas da oltre 10 milioni di euro per la riqualificazione di oltre 10 km di arterie stradali lungo le ex-strade provinciali, interamente a carico dell'Ente nazionale per le Strade.



Intanto proprio a Marinella è in atto anche il censimento informatizzato del verde pubblico, particolarmente importante per specificità della frazione e come noto affidato dal Comune a esperti agronomi al fine di valutare per ogni albero aspettativa di vita, salute, interventi da effettuare, eventuali potature o pericolosità per la cittadinanza specie durante le allerte meteo.

"Il verde è patrimonio da tutelare – conclude l'assessore Campi- e il censimento che stiamo mettendo in atto al fianco degli interventi di manutenzione e potature già programmati va proprio in questa direzione, per aumentare ancora la sicurezza sulla strada litoranea che rappresenta il cuore di Marinella e un'arteria essenziale di collegamento alla Toscana. È fondamentale ricevere rassicurazione sullo stato di salute delle piante, monitorandole con attenzione e verificandone le condizioni di stabilità per evitare situazioni rischiose per l'incolumità pubblica."