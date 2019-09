Marinella, genitori 'imbianchini' pitturano le aule

Sarzana - Val di Magra - “L'impegno dell'Istituto comprensivo e del Comune può non bastare per la manutenzione delle scuole. In questo senso va ricordato il principio costituzionale della solidarietà orizzontale, che consente ai cittadini, coperti dalla scuola con regolare assicurazione, di svolgere volontariamente lavori di piccola manutenzione”. Lo ha spiegato stamattina il dirigente scolastico Antonio Fini nel corso della conferenza stampa tenutasi nella sala consiliare di Sarzana per illustrare gli oltre 100mila euro di lavori svolti e programmati in tutti i plessi in vista del via del nuovo anno. E il principio della sussidiarietà non resta certo inascoltato. “Ad esempio – ha continuato Fini – ieri alla scuola di Marinella, una volta che le maestranze hanno completato il lavoro per la nuova pavimentazione, alcuni genitori sono stati fino alle nove a pitturare le aule”. E lo hanno fatto comprando loro stessi i materiali. Buone pratiche che, come emerso stamani, Comprensivo e Comune sono pronti a incoraggiare e sostenere, perché no fornendo i materiali ai volenterosi genitori.