Marinella avrà un nuovo impianto idrovoro, il Comune ha affidato i lavori

Sarzana - Val di Magra - Il Comune di Sarzana ha preso atto “dell’aggiudicazione definitiva e dell’affidamento dei lavori relativi alla realizzazione dell’impianto idrovoro a Marinella”. Come noto infatti alcune settimane fa il dirigente dell’area tecnica Giovanni Mugnani aveva validato e approvato il progetto esecutivo delle opere impiantistiche dell'impianto idrovore, la cosiddetta "Turbina", che prevede, fra opere impiantistiche ed elettriche, la sostituzione delle attuali due con quattro pompe di portata raddoppiata, facendo seguito alla precedente validazione ed approvazione del progetto opere civili per un importo totale di1milione e 500mila da investire nella frazione di Marinella. Ora, come detto, il lotto n. 1 dell'intervento ha terminato l’iter delle procedure di gara per selezionare, tramite la Provincia che funge da stazione appaltante, il soggetto attuatore delle opere.



Il Comune ha quindi proceduto come si legge nell’atto pubblicato all’albo pretorio “all’ aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dell'appalto per l'esecuzione dei lavori relativi agli “Interventi di riduzione del rischio idraulico finalizzati all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture facenti parte della rete di smaltimento delle acque medie lotto 1 – opere civili” al costituendo RT di tipo misto mandatario Fumasoni Antonio e Figli di Andrea Fumasoni sas e mandante Celletti Costruzioni Generali srl, con un ribasso a base d'asta del 22,414%, per un importo corrispondente pari ad € 935.861,82, oltre ad oneri pari ad € 37.401,89, oltre IVA al 10% pari ad € 97.326,37, per complessivi € 1.070.590,08”.



"Un altro passo in avanti, come risultato di un ottimo lavoro di squadra di cui il Comune di Sarzana è capofila e che guarda a unire competenze e visioni di più territori ed enti - dichiara la sindaca Cristina Ponzanelli -. Continuiamo a

lavorare ogni giorno per costruire il futuro del nostro territorio, che non può che cominciare da un percorso di tutela quotidiana dal rischio idrogeologico. Senza sicurezza del territorio, soprattutto a Marinella, non c'è futuro”. Come noto l’intervento è finanziato da Regione Liguria, e riguarda oltre Sarzana, in qualità di comune capofila, anche i comuni di Luni e Ameglia, oltre al Consorzio di Bonifica e Irrigazione del Canale Lunense.