Marinella Spa venderà le sue aree al Comune se partirà piano da 15 milioni

Sarzana - Val di Magra - C'è il via libera della giunta alla proposta che Comune di Sarzana e Regione Liguria presenteranno per partecipare al bando del Ministero delle infrastrutture per intercettare i quindici milioni dei “Programmi innovativi per la qualità dell'abitare”, che l'amministrazione Ponzanelli sarebbe pronta ad utilizzare per l'attesa riqualificazione di Marinella.



Sindaco e assessori hanno infatti approvato lo schema di protocollo di intesa che oltre ai due enti già citati vede coinvolta anche Arte La Spezia come soggetto attuatore degli interventi di edilizia residenziale e pubblica, e contestualmente hanno preso atto della “proposta irrevocabile di vendita” presentata da Marinella Spa che costituisce parte integrante del progetto. La società in liquidazione è infatti proprietaria di aree ed edifici del borgo nonché di altri terreni confinanti con le spiagge che intende vendere al Comune se arriverà il finanziamento da quindici milioni. La proposta nella sua interezza sarà esaminata a breve dall'assemblea dei soci della Marinella e, se approvata, rimarrà irrevocabile fino al 31 dicembre 2021. Se il Comune – si legge ancora nella proposta – la accetterà entro questa data, le parti sigleranno il contratto che sancirà il passaggio di fabbricati e terreni al Comune per un totale di un milione e novecentomila euro che dovranno essere corrisposti entro il 2022.



Intanto dopo la presentazione della partecipazione al bando di inizio febbraio (QUI), l'amministrazione comunale ha ascoltato gli stakeholder che hanno dato piena condivisione al progetto e ai suoi obiettivi dando la propria disponibilità a partecipare alla rifunzionalizzazione degli spazi e degli immobili pubblici contribuendo “al miglioramento della coesione sociale e alla qualità della vita dei cittadini dell'intera frazione” sostenendone lo sviluppo socio economico. Il programma infatti prevede la realizzazione e al recupero di un Civic center e di alloggi di edilizia residenziale sociale, negozi; sviluppo della comunità locale, valorizzazione del parco e di aree verdi che ridisegneranno il borgo e la frazione.



(immagine dal Programma di rigenerazione elaborato)