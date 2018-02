Marinella, Renovo rompe il silenzio: "Ci siamo ma non decidiamo noi"

La società sulle trattative: "La nostra proposta di affitto non ha ricevuto risposta da Marinella Spa. Siamo disponibili ad intervenire immediatamente".

Sarzana - Val di Magra - “Ribadiamo che siamo ancora disponibili ad intervenire, immediatamente. Noi ci siamo, ma non siamo solo noi a decidere”. Renovo Spa rompe così il silenzio generale calato sulla vicenda della tenuta di Marinella lanciando un messaggio chiaro a tutte le parti, in particolare alla proprietà.

“Dopo l’incontro pubblico promosso dal sindaco di Sarzana Alessio Cavarra il 4 gennaio – precisa in una nota la società mantovana - non abbiamo mai cessato di lavorare all’ipotesi di poter salvare dal fallimento un’azienda come la Tenuta di Marinella e un marchio storico come il Latte di Marinella. Per questo nelle ultime settimane ci siamo sentiti in dovere di rilanciare con forza ai liquidatori della Marinella spa una proposta di affitto e gestione dell’azienda agro zootenica”.

Renovo sottolinea quindi come “Malgrado le condizioni dell’azienda agricola, dei suoi lavoratori e della mandria siano state stremate da un lungo periodo di incertezza e di mancanza degli investimenti necessari, i tecnici da noi incaricati di effettuare una accurata due diligence in loco hanno espresso parere positivo all’ipotesi di ristrutturazione e rilancio dell’azienda e delle sue produzioni. Non sarà facile, ma è una scommessa che possiamo vincere”.

“Intendiamo anche precisare – prosegue la nota - che il periodo di tre anni proposto nel contratto di affitto è il tempo minimo necessario per valorizzare gli investimenti che Renovo metterebbe subito a disposizione del rilancio dell’attività agricola e zootecnica. Un tempo limitato non da noi, sia chiaro, ma dalla proprietà che non intende impegnarsi per periodi più lunghi. Abbiamo chiesto di accelerare la firma del contratto per non perdere la semina del foraggio e l’annata agricola e abbiamo dichiarato di essere disposti ad assicurare gli attuali livelli occupazionali e la partecipazione in sede di stipula del contratto delle Organizzazioni sindacali di categoria. Ad oggi, la nostra proposta di affitto, che abbiamo ribadito anche lunedì mattina in una conference call promossa sempre dal Sindaco di Sarzana, non ha ricevuto da parte della Marinella spa una risposta definitiva”.