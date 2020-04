Marinella, Fortezza e sentieri chiusi per il ponte del primo maggio

Sarzana - Val di Magra - In vista del lungo ponte del 1° maggio il sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli ha firmato una nuova ordinanza che dispone ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemica da Covid-19 riferite ad alcune aree del territorio che, dalle notizie assunte dalla Squadra di Protezione Civile Comunale, dalle Forze dell'Ordine e dalle segnalazioni della cittadinanza, costituiscono ancora siti potenzialmente idonei per assembramenti.



Si tratta del litorale di Marinella, degli spazi aperti al pubblico della tenuta di Marinella e della Fortezza di Sarzanello, nonché dei sentieri escursionistici e argini o alvei di fiumi e torrenti annessi al territorio comunale. L'ordinanza n.61 emanata dalla prima cittadina dispone difatti, a partire dalle ore 00,00 di venerdì 1° maggio 2020 e fino alle ore 24,00 di domenica 3 il divieto di presenza e di spostamento di persone fisiche, fatta salva la comprovata necessità di percorrenza per il raggiungimento della propria abitazione e del posto di lavoro e fatte salve le eccezioni previste nei DPCM.



"In un momento in cui entriamo in una fase complessa e delicatissima abbiamo qualche piccola libertà in più – spiega il sindaco Ponzanelli - ma il percorso per tornare alla normalità non può essere certo un "liberi tutti": richiede responsabilità, grande prudenza, rispetto ancor più rigoroso di tutte le strategie che ormai abbiamo imparato di distanziamento sociale e di autoprotezione. Questo fine settimana dovremo essere ancora più attenti e rigorosi, senza cedere alla tentazione di ritrovarci insieme fuori di casa. Non è ancora il momento. Grazie a ognuno per gli straordinari e continui sforzi che sta compiendo".