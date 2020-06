Marinella Beach ammissibile al bando secondo valutazioni del Comune

Sarzana - Val di Magra - “La conclusione della procedura senza l'affidamento del tratto di spiaggia avrebbe comunque consentito all'ente di negoziare direttamente i servizi con qualsiasi soggetto, pertanto anche con la società “Marinella Beach”, in quanto trattasi di servizi che comportano oneri a carico dell'affidatario e non proventi a favore dello stesso”. È quanto chiarisce il dirigente del Comune di Sarzana Caso al sindaco Cristina Ponzanelli in merito al discusso bando relativo alle spiagge libere di Marinella che ha portato anche alle dimissioni dell'esponente di maggioranza Iacopi e che presto approderà in consiglio comunale con un ordine del giorno congiunto dell'opposizione tesa a chiedere l'annullamento della gara.



Nei giorni scorsi il sindaco aveva subito chiesto chiarimenti relativi alla pratica al dirigente che su un altro punto, quello relativo alla possibilità o meno di partecipare della società, ammessa dopo le valutazioni del caso, ha confermato “presenza di un contratto di locazione stipulato dalla Marinella Beach con il proprietario del retrospiaggia che, all'articolo 2.3 prevede espressamente l'utilizzo delle aree fine di partecipare all'avviso pubblico” e “volontà espressa dal proprietario del retrospiaggia, con la sottoscrizione del suddetto contratto di locazione, di rinunciare alla gestione della spiaggia libera oggetto di affidamento e conseguenziale delega/surroga al conduttore nella partecipazione al bando di gara”. Il dirigente parla infine di “interpretazione estensiva del termine 'proprietario' del retrospiaggia, in analogia a quanto previsto per i titolari di concessione demaniale, quale soggetto titolare di un diritto di disponibilità delle aree”.

Al termine della procedura “Marinella Beach” ha ricevuto in affidamento i 350metri di spiaggia libera compresi fra Kinderheim Sport e Natura al Bagno Roma.