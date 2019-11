Mare, violenza di genere, educazione motoria: tre progetti didattici per Isa13

Sarzana - Val di Magra - “Vigilare per consentire una fruizione dignitosa del diritto all'istruzione”: è questo il focus del DUP (Documento Unico di Programmazione) a cui si richiama il sindaco e assessore alla pubblica istruzione, Cristina Ponzanelli, nel proporre e ottenere l'approvazione della Giunta per la messa in atto di tre progetti didattici a sostegno della progettualità dell'Istituto comprensivo ISA 13. “Amare il mare” è il primo percorso creativo e didattico sull'arte ambientale destinato alle classi quarte e quinte della scuola primaria di Marinella che lavoreranno su grandi elaborati di tela che verranno utilizzati come parasole sulle spiagge.



La “Fiaba come strumento di contrasto alla violenza di genere” è il secondo progetto approvato dall'amministrazione Ponzanelli destinato a due classi della scuola primaria e a una classe della secondaria di primo grado che educa al rispetto e alla valorizzazione delle differenze partendo dalla fiaba. Infine il progetto dedicato alla “Educazione motoria-avviamento allo sport” il cui obiettivo è l'acquisizione da parte dei giovanissimi di abilità motorie e presportive, rivolto alle classi prima, seconda e terza della primaria di Marinella. Gli oneri organizzativi sono interamente a carico dei soggetti organizzatori che operano di concerto con ISA13.