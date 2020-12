Manutenzione verde pubblico, il Comune affida il servizio per il 2021

Sarzana - Val di Magra - Il Comune di Sarzana ha affidato alla ditta Agriverde srl i lavori di riqualificazione del patrimonio verde comunale, rasatura erba sulle strade, sui percorsi ciclo-pedonali e nelle aree verdi pubbliche e scolastiche. L’atto ha concluso l’iter avviato o scorso aprile dalla giunta Ponzanelli che prevedeva “una serie di interventi sul verde pubblico, comprese le aree scolastiche, relativo al servizio di mantenimento del decoro nei quartieri di Battifollo, Crociata, Bradia, Centro Storico, Falcinello, Grisei Ghiaia, Fortezza Nave S. Michele, Sarzanello, Marinella, S. Lazzaro, Santa Caterina Olmo Boettola - Trinità Ponti di Ferro”.



Dopo l’espletamento della procedura di gara per l’affidamento del servizio relativo al periodo 2020/2021 tramite convenzione con Provincia della Spezia-che si è svolta tramite procedura aperta, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il Comune ha affidato i lavori per un totale di € 163.504,03 ad Agriverde srl, prevedendo che “il servizio prenderà il via il 1 gennaio 2021 con possibilità di rinnovo per l'anno 2022 alle medesime condizioni contrattuali”.