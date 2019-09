Maltempo d'aprile, arrivano i soldi per i comuni colpiti

Sarzana - Val di Magra - Via libera della giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Protezione civile e Difesa del Suolo Giacomo Giampedrone, al ristoro delle somme urgenze per complessivi 140mila euro ai Comuni del territorio della provincia della Spezia per i danni al patrimonio pubblico provocati dal maltempo del 4 aprile scorso. “Quell’ondata di maltempo, annunciata dall’allerta meteo gialla per temporali che era stata diramata dalla nostra Protezione civile regionale - ricorda l’assessore Giampedrone - aveva provocato allagamenti diffusi di strade, sottopassi, aule scolastiche situate ai piani terra degli edifici oltre che dell’intera zona industriale di Ceparana. Si erano verificati smottamenti e frane. Il 3 giugno scorso il presidente Toti ha dichiarato con decreto lo stato di emergenza regionale. Come avevamo promesso, oggi ristoriamo le somme urgenze sostenute dai Comuni colpiti durante l’evento”. I comuni interessati sono la Spezia, Bolano, Portovenere, Santo Stefano Magra e Vezzano Ligure oltre alla Provincia della Spezia.



