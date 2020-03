Sarzana - Val di Magra - Videomessaggio congiunto – ma a debita distanza – oggi pomeriggio per i sindaci di Luni e Castelnuovo Magra Silvestri e Montebelllo i quali hanno lanciato un appello alla cittadinanza a sostenere la Pubblica Assistenza che come tutte in questi giorni ha sopportando costi superiori per affrontare le emergenze in massima sicurezza.

“C'è bisogno di una mano – spiegano i due sindaci – perché in questi giorni la nostra Pubblica Assistenza è molto impegnata ben oltre il lavoro ordinario. Servono dotazioni supplementari e c'è bisogno dell'aiuto di tutti per sostenerla perché ancor di più in questo periodo sta svolgendo un servizio fondamentale coprendo i nostri territori e rappresentando tutti”.



“Ci troviamo a fronteggiare un'impennata di servizi sul territorio – si legge nel testo che accompagna la raccolta fondi – mettendo a disposizione della cittadinanza due ambulanze appositamente attrezzate, con personale dipendente e volontario qualificato e appositamente fornito di tutti i dispositivi di protezione individuale richiesti dal protocollo. Le richieste di interventi per i casi sospetti sono in aumento e con essi il consumo elevato di dispositivi di protezione per i nostri soccorritori. Chiediamo quindi aiuto alla cittadinanza in modo da continuare a garantire il servizio nelle migliori condizioni di sicurezza”.



E' dunque possibile contribuire tramite bonifico (intestato a Pubblica Assistenza Luni) all'Iban: IT88 A 06230 49741000046634667. Oppure tramite Paypal all'indirizzo Segreteria@paluni.it.