Luni, cambia la viabilità in via Camporeggio. Silvestri: "Uscita da scuola più sicura"

Sarzana - Val di Magra - Cambia la viabilità in via Camporeggio nel Comune di Luni. Ad annunciarlo è il sindaco Alessandro Silvestri che in queste ore ha emesso un'apposita ordinanza per l'istituzione di “un senso unico di circolazione veicolare con direzione di marcia da via Dogana verso via Larga”.



“Al fine di migliorare – spiega il primo cittadino - la sicurezza dei nostri ragazzi nell’entrata ed uscita dalla scuola media e, onde evitare situazioni di pericolo derivanti dalle immissioni di veicoli provenienti da via Camporeggio sulla via Dogana, abbiamo istituito con decorrenza 7 gennaio 2019 un senso unico in entrata nella strada. Ci scusiamo anticipatamente per il disagio che l’istituzione di questo senso unico potrà causare inizialmente nelle abitudini degli automobilisti, con la speranza che sia compreso lo sforzo di garantire maggiore fluidità al traffico e soprattutto maggiore sicurezza ai nostri ragazzi nell’entrare e nell’uscire da scuola”.



Dalle ore 7 di lunedì prossimo dunque “tutte le immissioni veicolari su via Camporeggio, anche da via Massa e da Via Livorno, nonché tutte le uscite private, dovranno avvenire nella direzione di marcia consentita ovvero necessariamente con direzione Levante – Ponente”.