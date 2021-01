Lotteria Italia, a Vezzano Ligure un premio da 25mila euro

Sarzana - Val di Magra - I premi di prima fascia della Lotteria Italia non hanno sfiorato nemmeno lontanamente la provincia spezzina o la Liguria, ma ieri sera a Vezzano Ligure c'è stato certamente chi ha gioito. E' infatti stato venduto proprio nel comune spezzino uno dei 100 tagliandi che sono valsi una vincita di 25mila euro ad altrettanti fortunati acquirenti. La stessa sorte è capitata per due biglietti venduti a Genova, dove è stato acquistato anche uno dei 25 premi di seconda categoria, valevoli un premio da 100mila euro.



I premi in Liguria

F 399795 GENOVA GE - 100.0000,00

G 473977 VEZZANO LIGURE SP - 25.000,00

D 063332 GENOVA GE - 25.000,00

C 487181 GENOVA GE - 25.000,00



Sono stati 119.040 i biglietti della Lotteria Italia staccati in Liguria, dato in calo e in linea con il trend nazionale, con un -34,4%. Genova, come riferisce Agipronews, si conferma la provincia dove sono stati distribuiti più tagliandi, oltre la metà: 66.040 (-32,7%). Giù le vendite anche in provincia di Savona (23.700, -37,1%), La Spezia (16.340, -35,3%) e Imperia (12.960, -36,7%).



I biglietti vincenti - ricorda l'agenzia Agimeg - devono essere presentati integri ed in originale - sono quindi escluse copie di ogni tipo anche se autenticate - presso uno sportello di Banca Intesa Sanpaolo oppure presso l'Ufficio Premi di “Lotterie Nazionali s.r.l.” - viale del Campo Boario, 56/D - 00153 Roma. Il biglietto può anche essere spedito al suddetto Ufficio, a mezzo di raccomandata A/R, indicando le generalità, l'indirizzo del richiedente e la modalità di pagamento richiesta (assegno circolare, bonifico bancario o postale). In caso di biglietto acquistato online, la richiesta di pagamento deve essere effettuata esclusivamente dal titolare del conto gioco, tramite il quale è stato acquistato il biglietto. I premi devono essere richiesti entro il 180° giorno successivo a quello della pubblicazione nella G.U. del bollettino ufficiale dell'estrazione.