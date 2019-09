Lotta alla Sma e al tumore al seno, weekend di solidarietà a Sarzana

Sarzana - Val di Magra - Meteo permettendo sarà un weekend tutto dedicato alla solidarietà quello che sta per arrivare a Sarzana. Domenica si terrà infatti la settima edizione di “SMAile, la piazza dei bambini” in piazza Matteotti mentre domani la Fortezza Firmafede ospiterà il primo appuntamento con “MBC Party”. Se, come noto, la prima iniziativa si pone l'obiettivo di raccogliere fondi per sostenere chi lotta contro la Sma (Atrofia muscolare spinale), la seconda sarà invece dedicata alle donne affette da cancro alla mammella (Metastatic Brest Cancer).



Di questo si parlerà come detto a partire dalle 17 di domani alla Cittadella con l'evento promosso dalla sarzanese Lara Lenatti e organizzato dall'Associazione ASD Argento Vivo, che raccoglie fondi da devolvere a “Asociaciòn Càncer de Mama Metastatico”. Si accederà con un biglietto da 7 euro (gratis per i bambini) e sul palco si avvicenderanno spettacoli di blues, canzoni da marciapiede, danze, passi di tango e zumba e non mancheranno alcune letture teatrali ritmate, con un intervento a cura della Compagnia dei Baffardelli. Previsti anche laboratori per bambini, di riciclo, percettivi e sensoriali, letture sperimentali e per i più piccini tanto divertimento con truccabimbi e giocolieri.

Non mancheranno momenti dedicati al benessere e alla salute, con il ‘Family Yoga’, il Reiki, lezioni di psicomotricità e tonificazione, riflessologia e cristallo terapia, tecniche energetiche. Naturalmente ampio spazio anche al cibo con menù di degustazione a cura di Slow Food e Cantine Lunae Bosoni e menù alla carta con testaroli, torte di verdura crostini ecc. Per tutti gli appassionati di calcio ci sarà anche l'occasione di vedere dal vivo la vera Coppa dei Campioni che sarà in palio a maggio prossimo, mentre al termine si terrà un'asta con opere donate da Giuliano Tomaino, Valentina Ciavolino per Paolo Gironda, Valentina Giovando, Elena Carozzi, Cardelli e Fontana, Chicco Aiello, Veronica Pollini, Fabio Gianardi, Walter Orlandi, Gabriele Di Sarcina e Alessandro Bernardini.



Organizzata come sempre da “Il mondo del teatro”, quella di SMAile sarà invece una giornata interamente dedicata al divertimento per i più piccinini con musica, intrattenimento e spettacolo nel ricordo di Lorenzo Costantini e Filippo Ferraris. L'obiettivo, oltre alla raccolta fondi, sarà come sempre quello di trasmettere un messaggio di speranza.



“Il valore comunicativo dell'evento - spiega l'assessore alle politiche sociali Costantino Eretta - ha il pregio di mantenere alta l'attenzione su un tema fondamentale quale quello della ricerca scientifica sulle malattie rare e pediatriche come la SMA. Ogni volta che si parla di pazienti e malattie Sarzana è in grado di dare il meglio di sé, dimostrando di essere una città solidale e avere un gran cuore. Vogliamo che tutta la cittadinanza si faccia promotrice di eventi solidali come questo e come la giornata in programma alla Cittadella per sensibilizzare tutti su una malattia che ha un'altissima incidenza nelle donne e che per molti aspetti è ancora imprevedibile nonostante la ricerca abbia fatto grandi passi avanti. Dobbiamo sostenere in ogni modo queste donne che ogni giorno dimostrano grandissimo coraggio. Queste due giornate per noi sono molto importanti”.



“Il cancro al seno - dichiara invece il sindaco Cristina Ponzanelli - è una delle malattie più difficili da affrontare per una donna perché, oltre all'aspetto medico in sé, comporta una serie di implicazioni psico-emotive che vanno a toccare la sfera della femminilità, accrescendo ansia e paure in molte donne. Con questa iniziativa vogliamo lanciare un messaggio di vicinanza e di sostegno a tutte le donne che stanno combattendo questa battaglia, aiutandole a uscire dall'isolamento sociale in cui talvolta si rinchiudono, sapendo che la qualità dei rapporti sociali ha un profondo impatto nella lotta al tumore. L’iniziativa riguarda in particolare una forma poco conosciuta di cancro al seno potenzialmente mortale, per questo meritevole ancor più di attenzione perché rivolta a donne, a madri e ai loro figli. Vorrei porgere i miei più sinceri ringraziamenti e complimenti agli organizzatori e in particolare a Lara Lenatti per la forza, la volontà e la tenacia con cui ha voluto realizzare questa manifestazione. Lara è un esempio per tutti e Sarzana è a fianco di chiunque combatta questa terribile battaglia, ma che sa mostrare anche il meglio delle persone quando sanno rivolgersi anche all’altro e non soltanto a se stessi, anche nei momenti più drammatici.”



“Da sei anni portiamo avanti questa manifestazione con grande impegno – spiega Roberto Caponi per “Il mondo del teatro” - e dal prossimo anno nascerà anche un'associazione. Fino ad oggi abbiamo raccolto circa 27mila euro che sono serviti per sostenere le famiglie dei bimbi affetti da Sma che compiono sacrifici enormi”. “Ormai SMAile è diventato un appuntamento fisso” prosegue Sabrina Bertoloni che presenterà il programma che prevede un talent per bimbi, scuole di ballo e molto altro. “Quest'anno ci saranno molti artisti giovanissimi ed è un ulteriore segnale di quanta sensibilità ci sia nei confronti di chi soffre”.

Infine Lara Lenatti: “Purtroppo in Italia non si fa ricerca sul tumore al seno metastatico – spiega – ma i fondi raccolti saranno devoluti in Spagna dove si lavora per sconfiggerlo. Organizzando l'evento ho trovato tantissima solidarietà e ci tengo a ringraziare tutte le persone che hanno voluto partecipare: artisti, musicisti, negozianti e privati. In più ci sarà anche la Champions League che sarà assegnata nella prossima finale, sarà l'occasione per vederla da vicino e scoprire diversi segreti sulla sua storia”.



Tutte le info sulle due serate sulla pagina Facebook di Lara Lenatti e sulla pagina "Smaile".