Lotta al degrado, via al progetto "Arcola Bene Comune"

Sarzana - Val di Magra - L’amministrazione comunale di Arcola lancia il progetto "Arcola Bene Comune - (ABC)", un’articolata campagna di sensibilizzazione contro il degrado degli spazi pubblici, che sono autentico bene comune quotidiano e patrimonio della comunità, e che prevede tra i numerosi interventi, un invito a tutti i cittadini a rispettare, praticare e diffondere poche e semplici regole, ma fondamentali per mantenere un livello adeguato di decoro su tutto il territorio.



E’ arrivato il momento che ciascuno faccia la sua parte per il decoro urbano e la dignità degli spazi comuni: da una parte l’amministrazione che rappresenta tutti i cittadini (seppur nella ristrettezza delle risorse di bilancio); dall’altra i cittadini le associazioni e le imprese, con il dovere di rispettare chi lavora e pulisce il territorio e quello di collaborare per mantenere decoroso lo spazio (vicino o lontano che sia dalla proprietà privata).

Smaltimento degli ingombranti, deiezioni degli animali, raccolta differenziata, imbrattamento, verde invadente, sono solo alcuni degli argomenti che saranno oggetto della divulgazione attraverso materiale cartaceo e incontri mirati e sopralluoghi, in tutte le frazioni, con la popolazione – cortile per cortile - (non appena l’emergenza sanitaria permetterà maggiore libertà organizzativa).

Il progetto prevede l’intervento integrato dei nonni civici, dei percettori del reddito di cittadinanza, peraltro già operativi sulle emergenze nel verde e del gruppo delle Guardie ecologiche volontarie della Provincia e del gruppo di volontariato del Gatto verde.



Rispettare e tutelare il bene comune è un segnale importante indicativo della qualità sociale della vita della comunità e del senso di responsabilità civile e solidarietà del cittadino nei confronti della collettività.