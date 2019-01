Linea demaniale Marinella, Regione pronta a sentire Compartimento marittimo

Battistini ritira l'ordine del giorno presentato in consiglio ma esulta: "Obiettivo raggiunto".

Sarzana - Val di Magra - Su proposta dell'assessore al demanio Marco Scajola, con l'obiettivo di avviare opportuni contatti con il Compartimento Marittimo, il consigliere regionale Francesco Battistini questa mattina ha deciso di ritirare l'ordine del giorno presentato e sottoscritto con il compagno di banco Pastorino relativo alla rivalutazione del confini del Demanio Marittimo di Marinella. La famosa linea demaniale, insomma.



Il documento dei due esponenti di 'Rete a Sinistra liberaMente Liguria' impegna infatti la giunta a richiedere al Compartimento Marittimo della Spezia la convocazione della Commissione delimitatrice. Battistini ha ricordato come sia in discussione il Piano spiagge relativo al Comune di Sarzana e che a Marinella la linea di delimitazione non risponderebbe a quanto previsto dal Codice della Navigazione, relativo ai beni del Demanio Marittimo. Secondo il consigliere l’attuale limite potrebbe limitare o eliminare la proprietà soggetta a introiti da canoni demaniali e un Piano spiagge basato su una errata definizione della linea demaniale potrebbe configurare un rischio economico per i privati che dovessero investire in prossimità del confine. Scajola dal canto suo ha chiesto il ritiro per avviare opportuni contatti sulla questione con il Compartimento marittimo e la Commissione.



“E' evidente a tutti – ha detto Battistini - come la definizione della linea demaniale di Marinella sia piuttosto anomala. Gli eventi meteoreologici degli ultimi anni lo dimostrano piuttosto chiaramente. Il Codice della Navigazione, all'articolo 28, sancisce quali siano i limiti del demanio marittimo. Il lido del mare è uno di questi. Prassi consolidata è che esso comprenda la zona di riva bagnata dalle acque fino al punto che viene coperto dalle mareggiate, escluse quelle con venti superiori ai 90 Km/h. Rientrano in questa tipologia di eventi atmosferici tutti quegli eventi (escluso l'ultimo dell'ottobre 2018 che ha fatto registrare venti di tempesta, superiore ai 100 Km/h) in cui l'acqua del mare ha raggiunto la strada litoranea. Dunque ben oltre quanto definito dall'attuale linea demaniale. Riteniamo quindi opportuno – ha concluso - che si proceda ad una verifica per tutelare i balneatori e il patrimonio pubblico. L'assessore nelle prossime ore scriverà agli organi competenti quindi per noi l'obiettivo è stato raggiunto”.