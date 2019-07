Liliana Segre e Don Luigi Ciotti assegnatari della Onoreficenza Civica "XXI Luglio 1921"

Sarzana - Val di Magra - Non solo festa e musica per il compleanno di Sarzana domenica prossima 21 luglio con la notte bianca e la musica di Fulminacci, ultimo appuntamento di Moonland, ma anche una importante riflessione sui valori fondanti delle isituzioni democratiche.

Per questo fin dallo scorso 25 giugno la Commissione per l'assegnazione dell'Onoreficenza Civica XXI Luglio 1921, ha deciso di assegnare l'attestato alla senatrice Liliana Segre e a don Luigi Ciotti.

Istituita lo scorso anno, con delibera di Consiglio comunale n.45 del 21 luglio 2018 a pochi giorni dall'entrata in carica dell'Amministrazione Ponzanelli, la Commissione è composta, oltre che dal sindaco stesso in qualità di presidente, da Lara Ghiglione designanta dalle organizzazioni sindacali, da Denise Murgia designata dall'ANPI, da Andrea Pizzuto per la maggioranza del Consiglio comunale e da Damiano Lorenzini per la minoranza del Consiglio comunale.

Quest'anno i primi riconoscimenti che, sulla base al lavoro svolto dalla Commissione, riunita a questo scopo in due diverse sedute, ha scelto di consegnare due onoreficenze: una riferita all'anno 2018 a Liliana Segre, senatrice a vita superstite dell'Olocausto e testimone della Shoah, l'altra per il 2019 a don Luigi Ciotti, presbitero ispiratore e fondatore del Gruppo Abele, come aiuto ai tossicodipendenti e dipendenze varie, quindi dell'Associazione Libera contro i soprusi delle mafie in tutta Italia.

Queste le parole scritte dal sindaco Ponzanelli sulla pergamena che sarà consegnata sabato 20 luglio alle ore 12 in sala consiliare: “A Liliana Segre per la forza e il suo instancabile impegno civico possano le sue parole continuare a seminare il ricordo sensibilizzando le generazioni future alla difesa della Libertà e della Democrazia, capisaldi fondamentali della nostra Costituzione”;

“A don Luigi Ciotti per aver saputo tradurre le parole giustizia, legalità e verità in impegno quotidiano al fianco degli ultimi e contro i soprusi perpetrati dalle mafie, per il suo esempio di rettitudine, rigore, impegno morale e civile e la dedizione con la quale ha coinvolto e appassionato migliaia di giovani”.

Durante la cerimonia verrà letto il messaggio inviato alla città dalla senatrice Segre che non potrà essere presente, mentre l'onoreficenza di Don Ciotti verrà ritirata da un suo delegato.



(foto: repertorio)