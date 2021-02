Liguria arancione, rinviata la Messa per i fidanzati

Sarzana - Val di Magra - Come è noto, avrebbe dovuto tenersi oggi, domenica 14 febbraio, alle 18, a Romito Magra, nella ricorrenza della festa di San Valentino, una Messa del vescovo per i fidanzati e per gli sposi unitisi in matrimonio in tempi recenti. L’iniziativa era dell’ufficio diocesano per la Pastorale della famiglia. Purtroppo, l’ingresso della Liguria, da oggi, in “fascia arancione” ha reso inevitabile il rinvio dell’iniziativa, essendo vietata la circolazione delle persone tra comuni diversi della provincia.