Libera e L'egalité ricordano le vittime innocenti della mafia

Sarzana - Val di Magra - Oggi, domenica, 21 Marzo, è la XXVI Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafia. Per celebrare la ricorrenza, ieri le associazioni L'egalité e Libera si sono ritrovate a Sarzana per dare lettura dei nomi di tutte le vittime innocenti di mafia. "La commemorazione - affermano i promotori - si è svolta di fronte al Cinema Italia, scelta non casuale ma motivata dall'intento di tornare a far vivere i luoghi di cultura che nell'ultimo anno sono stati penalizzati e considerati non importanti. Noi crediamo invece che la cultura in tutte le sue forme sia fondamentale anche per l'impegno sociale e speriamo che la giornata di ieri, che si è svolta in contemporanea in tutta Italia, sia riuscita a dimostrarlo".