Lezione in Piazza Matteotti per dire basta alla didattica a distanza

Sarzana - Val di Magra - Liceali sarzanesi in Piazza Matteotti per chiedere il ritorno alle lezioni in presenza. Stamani una ventina di studentesse del Classico (mentre nel capoluogo gli studenti animavano Piazza Verdi) si sono riunite di fronte al Comune non per dar vita a una manifestazione tradizionale, ma facendo lezione a distanza a tutti gli effetti – arrangiandosi tra hotspot e wifi comunale -, però non dalla scrivania di casa ma insieme, all'aperto, debitamente mascherate e distanziate. “Questo – spiegano – per dimostrare che noi lezione vogliamo farla, ma non più a casa, davanti a una telecamera”. La sindaca di Sarzana, Cristina Ponzanelli, ha incontrato i liceali esprimendo loro vicinanza. La Dad in Piazza Matteotti proseguirà anche nei prossimi giorni e vedrà avvicendarsi altre classi del Parentucelli Arzelà, almeno fino a venerdì, in attesa di nuove eventuali disposizioni in merito da parte del governo.