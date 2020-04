Lettera dei vicini zittisce le campane di Santa Caterina

Sarzana - Val di Magra - Stop alle campane alla parrocchia di Santa Caterina, a Sarzana. Lo ha deciso il parroco don Pietro Cattaneo, che ha reso nota la scelta con un videomessaggio su Facebook. I malumori per i rintocchi non sono cosa di oggi, ma una lettera recapitata al vescovo e ai vari enti legati alla diocesi è stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso. “Ho deciso di staccare il quadro delle campane – spiega don Cattaneo -, non suoneranno più, né per l'orario, né in occasione delle celebrazioni e dell'angelus. Sono stanco, sono arrivato al punto di esplodere. In tutti questi anni è stato in incubo, la questione delle campane è stata quasi un incubo, rinfacciata a più riprese nel modo più brutto. I vicini che hanno scritto lettera devono prendersi le sue responsabilità di fronte a una comunità. Perché non c'è solo l'abitato dietro la chiesa, c'è un'intera comunità”.



Insomma, un problema di vicinato che ora il parroco – che ha parlato di “situazione assurda” - ha deciso di troncare con un gesto eclatante. “Ora forse la comunità dovrà farsi sentire”, ha aggiunto. Ottenendo pronta risposta, visto che sono già decine i commenti di sostegno con hashtag #lecampanedevonosuonare. E tra i commenti si ricorda come decenni fa una analoga tenzone imboccò vie legali, con la 'vittoria' di don Schiasselloni. “Da stasera inizia il digiuno delle campane, che sono la voce di Dio, e che suonano dal 1963. Mi assumo la piena responsabilità della mia scelta di fronte ai miei superiori”, ha concluso don Cattaneo.



N.RE