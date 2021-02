Legname dal fiume, Tedeschi: "Consenso unitario dai comuni"

Sarzana - Val di Magra - Dopo l'incontro di ieri con l'europarlamentare Brando Benifei, oggi il presidente uscente del Parco di Montemarcello Magra Vara Pietro Tedeschi e il direttore Perfetti hanno illustrato il progetto sulle biomasse anche alle amministrazioni di Lerici, Sarzana e Ameglia. Un'altra tappa del percorso che la prossima settimana sarà presentato anche alla quarta commissione ambiente della Regione Liguria.

“C'è stato un consenso unitario generale sull'importanza del progetto – ha commentato al termine Tedeschi – seppur con dei distinguo visto che Ameglia e Sarzana sono maggiormente colpite dalla presenza di detriti sulle spiagge. C'è una valutazione positiva sul progetto, che è perfettamente in regola con la proposta Eu del Recovery, e mi auguro che questa posizione di Parco e comuni possa essere da sprone per la Commissione ad inserire il progetto nel PNRR (piano nazionale rirpesa resilienza) e ottenere così le risorse”.

All'incontro hanno preso parte il sindaco Paoletti e l'assessore Gianstefani per Lerici e gli assessori Campi e Bernava per Sarzana e Ameglia. “Nei prossimi giorni – conclude Tedeschi – incontrerò anche la senatrice Pucciarelli e la deputata Gagliardi per discutere del progetto del piano di bacino, mentre ci tengo a ringraziare il consigliere regionale Natale per aver subito inserito la pratica in commissione”.