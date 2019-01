Legname da bruciare, via libera ai balneatori

Firmata l'ordinanza per la combustione del materiale portato dalle mareggiate.

Sarzana - Val di Magra - I concessionari delle spiagge di Marinella avranno tempo fino al prossimo 13 febbraio per bruciare il materiale ligneo portato sul litorale dalle mareggiate delle scorse settimane e in particolare da quella di fine ottobre durante l'allerta rossa. Nonostante la possibilità concessa ai privati di poter recuperare la legna per uso domestico, e i lodevoli interventi dell'associazione H-Farmer che in due occasioni ha coordinato il lavoro dei volontari per la rimozione della plastica, il sindaco Ponzanelli ha firmato ora l'ordinanza che consentirà di eliminare parte del materiale residuo. Questo anche alla luce dell'ultimo sopralluogo effettuato una settimana fa dagli agenti di Polizia Locale che hanno accertato la permanenza di cumuli lungo le aree demaniali.

La legna in questione potrà essere bruciata in piccoli cumuli fra le 7 e le 11 del mattino esclusi i giorni festivi e prefestivi e nel rispetto di determinate condizioni: non dovranno essere utilizzati materiali di innesco tossici per l'ambiente, le operazioni dovranno essere effettuate in condizioni di vento favorevole all'allontanamento dei fumi dal centro abitato e sorvegliate costantemente. Inoltre non è ammessa la presenza contemporanea di più roghi nello stesso luogo o nelle vicinanze e dovrà essere garantito il contenimento delle ceneri prodotte in modo da limitarne la dispersione. I balneatori dovranno infine porre in atto “qualunque accorgimento che permetta di ridurre al minimo” rischi ambientali o per la salute.