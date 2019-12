Legambiente a Garavini: "Il biodigestore a Saliceti non s'ha da fare"

Sarzana - Val di Magra - Legambiente interviene nuovamente nel dibattito relativo alla realizzazione del biodigestore a Saliceti per rispondere a Gaudenzio Garavini, consigliere di Recos, che sul suo profilo Facebook riporta le dichiarazioni del presidente nazionale dell'associazione a favore della dotazione di un impianto per il trattamento dell'organico in ogni provincia.



L'associazione ambientalista spezzina ribadisce così ancora una volta che il suo no al biodigestore a Saliceti. "Non è una posizione ideologica, tanto che è noto a tutti che non siamo contrari all’utilizzo di questa tecnologia, assieme ad altre come il compostaggio aerobico. Ad esempio non saremo certo contrari a realizzare un biodigestore nell’area di Scarpino a Genova", afferma Legambiente.



I punti della contrarietà alla localizzazione a Saliceti del biodigestore riguardano: "il mancato adeguamento del piano regionale e del piano d’ambito che non prevedono il sito di Saliceti; la mancata partecipazione alle scelte. L’inchiesta pubblica andava fatta su più scenari e non solo sui due Boscalino e Saliceti; il sito si aggiunge a un insieme di problematicità della zona: già esistente impianto di trattamento rifiuti, area container, aree da bonificare da discariche abusive, vicinanza all’area parco, vicinanza all’area Sic. Il sito presenta poi problematicità dal punto di vista della possibile contaminazione delle falde acquifere, in assenza di studi specifici che escludano del tutto questa possibilità".



"Pertanto - concludono dalla sezione provinciale di Legambiente - nel ribadire il nostro no al biodigestore a Saliceti, invitiamo Garavini e chi per lui, se vuole esprimere le posizioni di Legambiente, di riportarle esattamente tutte".