Legambiente: "Necessario un biodigestore in ogni provincia"

Sarzana - Val di Magra - “Rifiuti zero, impianti mille, questo è in sintesi lo slogan che come Legambiente sosteniamo per raggiungere gli obiettivi a sostegno dell’economia circolare è necessario affiancare alla raccolta differenziata un sistema impiantistico capace di riciclare i rifiuti senza che questi vengano esportati, con il conseguente sovracosto economico che il 'turismo dei rifiuti' verso altre regioni comporta oggi a carico dei cittadini". Lo ha dichiarato oggi a Genova Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente, in occasione dell'evento 'Comuni ricicloni'. "La frazione più importante che deve essere trattata è quella organica - ha proseguito - e per questo, in ogni provincia ligure, sarebbe necessario costruire biodigestori capaci di far fronte alle esigenze territoriali, producendo biometano e compost di qualità, evitando nella scelta della localizzazione l’apertura di conflitti sociali sul territorio con percorsi di partecipazione territoriali simili al dibattito pubblico in vigore in Francia o in regione Toscana”.