Leccia di tredici chili all'amo, pesca grossa a Bocca di Magra

Sarzana - Val di Magra - Ha lottato con la sua preda per parecchi minuti durante i quali speranza, fatica, sudore ed incertezza si sono alternati rapidamente. Ma alla fine Alessandro Tuccio, giovanissimo pescatore, è riuscito a caricare sul gommone una leccia di 13 chili. Una preda davvero straordinaria sia per le caratteristiche insolite per una specie del genere, sia per modi, tempi e luoghi nei quali è stata catturata.



«Un pomeriggio di poca soddisfazione - racconta entusiasta Alessandro - quello di ieri. Partito nelle primissime ore, avevo raggiunto la zona di Bocca di Magra nel punto dove il fiume si getta in mare, sperando di riuscire a portarmi a casa almeno "la cena". E invece per diverse ore non sono riuscito a catturare quasi nulla. Impiegavo, come mio solito delle esche particolari che io stesso produco, frutto di studi ed approfondimenti condotti assieme ad un gruppo di amici appassionati. Poi, verso le 20, la mia attenzione è stata rapita dal violento tintinnio del campanello di una delle canne. Un grosso pesce stava morsicando l'esca. Mi sono dedicato esclusivamente a questa cattura e solo dopo parecchi minuti sono riuscito a caricare il grosso pesce sul mio gommone. Era straordinario, immenso, pesantissimo».