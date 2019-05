Leadership educativa con i mattoncini Lego

Sarzana - Val di Magra - La scorsa settimana all'Opificio della ex Ceramica Vaccari, affollato da bambini e famiglie, sono stati illustrati i soddisfacenti risultati del progetto 'Leadership educativa', promosso nelle scuole di Santo Stefano da Azimuth Consulting. L'iniziativa, sostenuta da Comune, Fondazione Carispezia e dallo sponsor Scatto, è stata proposta dalla prof.ssa Pamela Nascetti, trovando immediata accoglienza da parte del dirigente scolastico Maria Angela Rebecchi. L'organizzazione è stata affidata alla prof.ssa Roberta Parisi. Il progetto, che avrà durata triennale, in questo primo anno ha riguardato le quarte e le quinte elementari e una prima media. 'Leadership educativa' è un programma che si pone lo scopo di avviare un processo di apprendimento che aiuta gli alunni a sviluppare le capacità e la sicurezza di cui hanno bisogno per condurre con successo la loro vita nella scuola e non solo. Il percorso è stato condotto attraverso la metodologia Lego Serious Play, accattivante strumento nato per coinvolgere gli alunni con le possibilità creative offerte dai famosi mattoncini colorati. Nella formazione sono stati coinvolti anche le famiglie e il personale scolastico. Tanti i temi trattati, tra i quali ambiente, rispetto, inclusione, immigrazione, lavoro di squadra, essere da esempio, prendere le giuste decisioni. Hanno guidato il programma i formatori Bruno Di Lascio e Alfonso Martuscelli.