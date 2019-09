Le guardie del Parco in perlustrazione ambientale lungo il Fiume Magra

Sarzana - Val di Magra - Le guardie volontarie del Parco di Montemarcello - Magra - Vara sono in questi giorni in perlustrazione ambientale lungo il Fiume Magra.

"Si tratta di verifiche fondamentali per una corretta applicazione del Piano della nautica e per snidare coloro che abusivamente si sono appropriati di sponde del fiume e che disonestamente fanno concorrenza sleale a coloro i quali esercitano la loro attività nel rispetto delle regole e delle leggi", spiega il presidente dell'ente Pietro Tedeschi.

"Le verifiche - prosegue Tedeschi - sono improntate alla garanzia di un territorio e soprattutto di un fiume che deve essere tutelato e bonificato da abusi e storture che storicamente si sono manifestate negli anni passati".

I controlli sono svolti in collaborazione con l'amministrazione comunale di Ameglia e degli altri Comuni, tutti insieme per la salvaguardia del territorio.