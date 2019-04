Le famiglie si ritrovano a Bocca di Magra

Sarzana - Val di Magra - Mercoledì prossimo primo maggio, a Bocca di Magra, si incontrano e si riuniscono le famiglie per la loro “festa diocesana”. Sarà anzitutto una camminata insieme, dal caratteristico borgo alla foce del fiume sino al monastero carmelitano della Santa Croce. Dopo un pranzo veloce al sacco e un intrattenimento con il gruppo dei “Vagabondi”, ci sarà l’incontro con Gigi De Palo, presidente del Forum nazionale delle famiglie, e con la moglie Annachiara, che parleranno sui temi del loro recente libro “Ci vediamo a casa: la famiglia e altri meravigliosi disastri”. Il raduno sarà alle 9.30, con partenza mezz’ora dopo. La camminata intende rappresentare il cammino quotidiano della famiglia, con tutte le sue “soste” e le sue riprese. La “festa”, promossa dall’ufficio diocesano di Pastorale per la famiglia, coinvolge associazioni e movimenti, grazie ai quali, attraverso momenti di gioco e di riflessione, saranno affrontati temi importanti. L’Azione cattolica curerà lo “spazio” dedicato al perdono, mettendo in evidenza l’importanza di un abbraccio, gesto che spesso esprime ciò che non riusciamo ad esprimere a parole. Al Movimento dei Focolari spetterà il tema dell’alleanza in famiglia: attraverso video e giochi si ragionerà sul come collaborare insieme a raggiungere i propri obiettivi. Una sosta presso l’antica villa romana di Bocca di Magra consentirà a Vicky Porfidio, del Museo diocesano della Spezia e dell’associazione “Vara Magra”, di descrivere come vivevano le famiglie nei tempi antichi. Giunti alla chiesa del monastero, dedicata a Sant’Andrea, un video guiderà alla preghiera ed alla riflessione personale. Al monastero saranno trattati altri temi. Anzitutto la solidarietà, “presentata” con riferimento a tanti fatti concreti, dalla Caritas diocesana. La tutela della vita sarà affidata al Centro di aiuto alla vita, da molti anni presente a fianco delle donne in difficoltà nella loro gravidanza. Sarà invece il Forum delle associazioni a trattare il tema delle politiche in favore della famiglia. Infine, l’associazione “La famiglia” e il “Punto famiglia” di Fiumaretta presenteranno la loro attività, che offre consulenza a coppie e famiglie in difficoltà comunicative e genitoriali. In particolare, sarà proposto “Mamme e bimbi in ... armonia”, un laboratorio di musicoterapia per bambini da uno a tre anni. Il laboratorio, previsto con due gruppi, dalle 13 alle 13.45 e dalle 13.45 alle 14.30, è stato pensato quale strumento per comunicare, per giocare e per affrontare i vari momenti di una giornata–tipo. Chi volesse aderirvi, può inviare un sms al numero 328.5834990, indicando a quale dei due gruppi intende partecipare. Dal canto suo, l’associazione “Agire”, Associazione giovani in rete, composta da famiglie, ricorderà alcuni spettacoli realizzati nel corso dei suoi dieci anni di vita, iniziati nel 2010 grazie all’impegno di alcuni oratori della città di Spezia sulla falsariga del celebre musical “Forza Venite Gente”. Ci sarà spazio anche per il Parco Montemarcello – Magra –Vara, nel cui territorio si trova Bocca di Magra: l’ente proporrà una riflessione sulla salvaguardia del Creato, “Viviamo in un giardino, affidato alle nostre mani”. Il gruppo Giovani Vincenziani e la Pastorale giovanile cureranno l’animazione dei più piccoli e l’assistenza lungo il percorso. La Messa celebrata dal vescovo Luigi Ernesto Palletti ed animata dai gruppi “Amici di San Francesco” e “Mt 5,13” concluderà la giornata.