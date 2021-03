Le donne di Cna a sostegno dell’Associazione Vittoria

Sarzana - Val di Magra - Il Comitato Cna Impresa Donna La Spezia ha donato all’Associazione Vittoria il ricavato della colletta di beneficenza organizzata online. Sono stati raccolti e già versati all’associazione duemila euro. Le imprenditrici della Cna spezzina ogni anno organizzano un evento di solidarietà dedicato ad una raccolta fondi. “Quest'anno a causa dell'emergenza Covid non è stato possibile svolgere la tradizionale cena di solidarietà – spiega la Presidente del Comitato Impresa Donna della Cna della Spezia Cristina Poletti -, ma il nostro obiettivo è stato ancora più importante visto l’aumento dei casi di violenza domestica. Il lockdown si è confermato quale causa di ‘una esplosione esponenziale di disturbi che potrebbero essere fatali per quei nuclei familiari in cui covano patologie emotive o psicologiche’. Le richieste di aiuto per fatti collegati alla violenza domestica sono notevolmente aumentate. Per questo è stato determinante mantenere il nostro impegno e raccogliere fondi per l'Associazione Vittoria di Sarzana, risorse destinate a sostenere l'attività del Centro Antiviolenza Mai più Sola”. La presidente dell'associazione Vittoria Nea Delucchi aggiunge: “Ringraziamo di cuore Cristina Poletti e il comitato Impresa donna CNA La Spezia per aver organizzato la raccolta fondi e tutte le persone che hanno dato il loro contributo. La somma raccolta sarà interamente destinata ad offrire supporto alle donne e ai loro figli che assieme alle nostre volontarie stanno intraprendendo il percorso di fuoriuscita dal pericolo verso una vita di libertà autonomia ed emancipazione”.



(foto: repertorio)