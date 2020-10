Le associazioni ambientaliste: "Rischi inquinamento falda acquifera, progetto biodigestore da fermare"

Sarzana - Val di Magra - Hanno scritto alle istituzioni e ai comuni interessati per chiedere la convocazione della Conferenza dei servizi alla luce di quanto emerso sul progetto di realizzazione del biodigestione in località Saliceti, in particolare riguardo alla tematica della vulnerabilità e di possibili rischi di inquinamento della falda acquifera e dei pozzi dell’acqua potabile attigui al fiume Magra, chiedendo di sospendere ogni decisione in materia di approvazione del progetto succitato. Sono le associazioni ambientaliste spezzine Italia Nostra La Spezia 5 Terre col presidente Luca Cerretti, Legambiente La Spezia rappresentato da Stefano Sarti, Lipu, col delegato Paolo Canepa, Wwf, con il delegato ligure Marco Piombo che spiegano: "Sono già a disposizione della Conferenza dei Servizi stessa studi come la relazione del prof. Raggi, che mettono in evidenza questi problemi. La materia necessità di un approfondimento, ogni decisione presa senza una valutazione attenta della tematica può essere foriera di gravi rischi per l’ambiente e la salute."