Le aree della Trinità e di Sarzanello in corsa per diventare spazi attrezzati dove fare sport all’aperto

Sarzana - Val di Magra - Sarzana continua a guardare adle opportunità di finanziamento che possa aiutare e sostenere il suo tessuto economico e sociale e rispondere alle necessità dei cittadini. Va in questa ottica la partecipazione al “Bando sport nei parchi e individuazione di aree e progetti” approvata dalla giunta che individua tre aree verdi: l’area “Città Giardino” - via Paolo Diana, aree Trinità - tra via Cisa e via Aldo Moro - e l’area in via Sarzanello da attrezzare e destinare ad attività sportiva all’aperto. “L'avviso pubblico promosso da Sport e Salute Spa e Anci - Associazione Nazionale Comuni Italiani - si legge nell’atto - prevede un piano di azione per la messa a sistema, l'allestimento, il recupero, la fruizione e la gestione di attrezzature, servizi e attività sportive e motorie nei parchi urbani. Dato atto che anche le realtà sportive del territorio di Sarzana, hanno risentito pesantemente della chiusura di palestre e impianti per l'emergenza Covid-19, emerge la necessità di creare nuove occasioni per esercitare sport all'aperto e per ripartire con le proprie attività rivolte alla cittadinanza”.



Per questo Sarzana ha deciso di partecipare al bando “ritenendo necessario sostenere e incentivare la pratica sportiva e motoria ricreativa nel territorio comunale promuovendo la cultura di una pratica sportiva per tutti e di tutti, anche considerata come strumento di prevenzione, diritto alla salute ed al benessere psicofisico della persona, attraverso

la messa a disposizione di spazi nel verde che possano rispondere alle esigenze di pratica sportiva e motoria ricreativa dei cittadini”. Fra le aree verdi presenti sul territorio quelle individuate, e per le quali l’ente ha inviato gli allegati progettuali necessari alla partecipazione al bando, sono quelle che meglio rispondono per tipologia, ubicazione e potenzialità alle caratteristiche dettagliatamente individuate nel Progetto “Sport Nei Parchi”.



Il bando infatti prevede due opzioni: per la prima, che prevede l’installazione di nuove aree attrezzate e riqualificazione di aree attrezzate esistenti, in cofinanziamento con i comuni, con dotazione di strutture fisse per lo svolgimento di attività sportiva all'aperto a corpo libero, con previsione di nuovo modello di gestione attraverso l'adozione delle aree attrezzate da parte di associazioni sportive operanti sul territorio o dal comune stesso, la cosiddetta Linea 1, il comune di Sarzana partecipa con la proposta relativa all’area Città Giardino-via Paolo Diana. Per la seconda, la cosiddetta Linea 2, vale a dire l’identificazione di aree verdi nei parchi cittadini da destinare a "Urban sport activity e weekend", con creazione nei parchi cittadini di aree non attrezzate, le cosiddette isole di sport, messe a disposizione dei Comuni e gestite da ASD/SSD operanti sul territorio, che saranno individuate a cura di Sport e Salute S.p.a. e dei comuni attraverso procedure che garantiscano trasparenza e parità di trattamento e che, previo accordo con il comune, potranno svolgere durante la settimana la propria attività in queste aree mentre nel week end offriranno un programma di attività gratuite destinate a diversi target (bambini e ragazzi, over 65), Sarzana partecipa con i progetti relativi alle aree Trinità - tra via Cisa e via Aldo Moro, Sarzanello- via Sarzanello. “Un percorso che guarda alla riqualificazione di aree verdi - dichiara l’assessore allo sport e decoro urbano Barbara Campi - che saranno sempre più centrali come opportunità di svago e movimento nella vita cittadina, al termine di questo difficile periodo della pandemia. Guardiamo fiduciosi all’esito di questo avviso, immaginando già la città dei prossimi anni”.