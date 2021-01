Le Poste di Santo Stefano tornano ad aprire sei giorni a settimana

Sarzana - Val di Magra - A Santo Stefano Magra le Poste di Piazza Giacomo Matteotti tornano all’orario pieno, passando da tre a sei giorni a settimana di apertura al pubblico, come nel periodo precedente alla pandemia che ha imposto una riduzione generale della consueta operatività, al fine di ridurre la diffusione dei contagi.

"Grazie all’impegno dell’amministrazione comunale e di Poste Italiane, e alla raccolta firme organizzata da alcuni cittadini che ringrazio sentitamente per il prezioso supporto, abbiamo ottenuto questo importante risultato che restituisce alla nostra comunità un servizio fondamentale a pieno regime – afferma la sindaca Paola Sisti – In queste settimane ci tengo a dire che abbiamo inoltre avviato un dialogo con Poste Italiane affinché si trovi una sede più consona per gli uffici postali del nostro Comune".



Dal 15 febbraio le Poste di Santo Stefano Magra torneranno quindi all’orario pieno: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle ore 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35.



“Poste Italiane prosegue nel graduale e costante ripristino dell’offerta dei servizi della rete degli uffici postali, pur nell’attuale emergenza pandemica che, ormai da quasi un anno, mette a dura prova tutte le realtà economiche e sociali del Paese, compreso Santo Stefano Magra – si legge in una nota di Poste Italiane – Sin dall’inizio della pandemia, l’Azienda ha offerto e continua ad offrire un sostegno concreto all’intero territorio nazionale, garantendo con continuità l’erogazione dei propri servizi in ottica di totale trasparenza e collaborazione con le Istituzioni centrali e locali, nel rispetto della preminente esigenza di tutela della salute dei propri lavoratori e dei cittadini.”