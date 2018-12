Le Pigotte tornano alla Fabbrica di Santo Stefano

Sarzana - Val di Magra - Nei giorni di sabato 22 e domenica 23 dicembre sarà possibile “adottare” le Pigotte realizzate dalle volontarie del comitato provinciale per l'Unicef della Spezia presso il Centro Commerciale “La Fabbrica” di Santo Stefano di Magra dalle ore 10:30 alle ore 19. Il grande albero di Natale presso il centro commerciale sarà decorato con Pigotte anche a tema natalizio. Sotto l'albero, come ogni anno, è stato allestito il Presepe realizzato con le Pigotte.

Saranno inoltre disponibili altre idee per i regali di Natale. Con le offerte ricavate si potranno aiutare bambini di tutto il mondo in difficoltà e a rischio vita. Oltre ai giorni e orari indicati è possibile “adottare” le Pigotte o avere regali per aiutare i bambini in difficoltà, chiamando il 331 3441148. La Pigotta è la bambola di pezza dell'Unicef, una bambola speciale che salva la vita a tanti bambini.