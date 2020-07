Lavori per cinquantamila euro nella scuola di Marinella

Sarzana - Val di Magra - La Giunta Ponzanelli, nel corso della seduta di ieri, ha deliberato su proposta del sindaco di indirizzare i fondi regionali 0-6 alla realizzazione di lavori di efficientamento e rifacimento facciata nonché alla sostituzione degli infissi esterni nella scuola dell'infanzia di Marinella, dando mandato agli uffici di procedere per quanto di competenza al fine della realizzazione dei lavori prima dell'inizio del nuovo anno scolastico.



L’ultima ristrutturazione delle facciate del plesso scolastico di Marinella risale al 2010 e aveva riguardato soltanto il corpo lato mare, sede delle scuole primarie e medie. Il corpo di fabbrica della scuola dell'infanzia ubicato nel lato verso viale Litoraneo, invece, non è interessato da interventi manutentivi da moltissimi anni e per questo presenta nelle facciate fenomeni di ammaloramento diffuso con conseguenti distacchi di intonaco.



L’Amministrazione sarzanese ha quindi scelto di investire nel plesso della frazione marina “dirottando” il finanziamento regionale di circa 43mila euro per il rifacimento dell’ammalorata facciata dell’edificio che ospita i bimbi della materna.



Complessivamente il costo dell’intervento, sulla base della relazione tecnico- economica del servizio lavori pubblici del Comune, è di circa 50mila euro, per cui la parte restante verrà finanziata direttamente con risorse di bilancio.



“È intenzione di questa Amministrazione – si legge nell’atto – investire nell'efficientamento energetico degli edifici pubblici e nell'edilizia scolastica anche conservativa, allo scopo di garantire a giovani e famiglie il diritto allo studio in luoghi confortevoli, gradevoli e sicuri. I lavori di efficientamento energetico, già eseguite in altri edifici pubblici e sull'intero impianto di illuminazione comunale, contribuisce altresì in modo importante a produrre risparmi per l'ente nel breve e lungo periodo in relazione ai consumi energetici delle scuole.” “Una visione che riteniamo virtuosa da entrambi i punti di vista – ha commentato il sindaco - e che proseguiamo”.



“Sull’edilizia scolastica – ha dichiarato quindi il sindaco e assessore alle politiche della scuola Cristina Ponzanelli - la visione di questa Amministrazione non è e non può essere limitata esclusivamente all'anno corrente o al prossimo, ma guarda a una dimensione organica rivolta anche alle future generazioni di bambini che potranno accedere a questi spazi e, a questo scopo, a una programmazione pluriannuale degli stanziamenti. La scuola rappresenta il nostro futuro e gli investimenti di oggi, anche in un periodo di difficoltà economica e di bilancio, frutteranno domani. Con questo intervento non andremo solo a migliorare lo stato conservativo dell'immobile ma anche la ristrutturazione della facciata, che verrà effettuata utilizzando soluzioni che possano conseguire anche l'obiettivo dell'efficientamento energetico dell'involucro esterno, consentendo di ottenere risparmi nel lungo periodo e soprattutto migliorare comfort e fruibilità degli spazi scolastici da parte dei nostri bambini”.