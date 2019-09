Lavori in stazione a Sarzana, per dieci giorni cambiano orari dei treni

Sarzana - Val di Magra - Interventi per l’impermeabilizzazione ed il miglioramento sismico al ponte ferroviario su via Madonna dei Mari nel comune di Sarzana. Sono le attività programmate da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) che vedranno impegnate circa 20 persone di Rfi e delle ditte appaltatrici impegnate ogni giorno con 7 mezzi d’opera, anche in orario notturno.



Contestualmente, sulla stessa linea, saranno eseguiti lavori all’armamento ferroviario, agli impianti tecnologici e il rifacimento del manto stradale in prossimità del passaggio a livello nei pressi della stazione di Carrara.

Per consentire i lavori, dalle 22.00 di sabato 14 alle 5.00 di lunedì 23 settembre, alcuni treni a lunga percorrenza e regionali, in transito sulla linea Pisa – La Spezia, modificheranno gli orari o saranno limitati nel loro percorso.

La nuova offerta di trasporto consultabile su trenitalia.com e su tutti i sistemi di vendita dell’impresa ferroviaria.