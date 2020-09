Lavori in ritardo, scuola di Vezzano riapre il 5 ottobre

Sarzana - Val di Magra - Slitta di quindici giorni la prima campanella dell'anno scolastico del plesso in località Sarciara a Vezzano Ligure. Il sindaco Bertoni ha infatti firmato nelle scorse ore l'ordinanza che chiude la scuola primaria e la secondaria fino al 4 ottobre, con conseguente apertura del giorno successivo, lunedì 5.



“Nel plesso – si legge – sono in corso lavori di efficientamento energetico, tra i quali sono ricomprese anche le lavorazioni di tutti gli infissi. Inoltre il plesso, sede di seggio elettorale, necessità di una particolare sanificazione accurata e certificata da eseguirsi al termine delle procedure elettorali da parte del Comune, e solo in seguito a quest'ultima, sarà possibile riallestire le aule come da protocollo di sicurezza Covid 19. Pertanto, in ragione del fatto che il plesso di Sarciara è interessato da lavori di manutenzione straordinaria e in ragione dei predetti lavori, non è possibile consentire l'utilizzo, l'ingresso nei medesimi, in quanto occorre tutelare l'incolumità pubblica di tutti i soggetti frequentanti la scuola, messa in pericolo dai lavori stessi. Non è possibile – specifica la delibera – allo stato dell'arte dei lavori, consentire l'utilizzo del plesso per la data del 14 settembre”. Viene inoltre osservato come l'emergenza Covid “ha comportato un rallentamento nella produzione degli infissi che devono essere sostituiti, con conseguenti gravi ritardi rispetto al cronoprogramma dei lavori”. Tutte le parti hanno quindi valutato l'impossibilità tecnica di concludere gli interventi in sicurezza scegliendo così per il rinvio della riapertura.