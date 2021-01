Lavori a Bocca di Magra, assessore e architetto incontrano il comitato

Sarzana - Val di Magra - L’invito del Comitato Bocca di Magra a presentare i prossimi lavori che interesseranno la frazione è stato accolto dall'Assessore Bernava che, assieme all'Architetto Lunardini, venerdì 15 p.v. alle ore 15.15 incontrerà telematicamente la cittadinanza per presentare il progetto e rispondere alle domande.

L’incontro on-line è pubblico, aperto a tutti gli interessati e verrà registrato.

Per partecipare, anche da smartphone, il link all’incontro è: https://meet.google.com/msw-usmt-vzr (per partecipare da smartphone bisogna scaricare l’applicazione “Google Meet: video riunioni sicure”).