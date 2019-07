Laurina, Ponzanelli scrive alla proprietà: "Rinunciate all'ultimo piano"

Sarzana - Val di Magra - “Un conclusivo e chiaro atto di riconciliazione nei confronti della città: la rinuncia definitiva ed incondizionata alla realizzazione dell'ultimo piano dell'erigendo palazzo in piazza Martiri, con adeguamento estetico al vicino corpo antico”. E' quanto chiesto dal sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli alla proprietà del Laurina e contenuto nella lettera inviata ieri anche all'architetto Piarulli e ai ricorrenti residenti nella zona interessata dal cantiere. Un documento scritto dopo gli incontri avvenuti nei giorni scorsi fra i cittadini e la proprietà, che aveva portato ad una proposta di variante (fra le altre cose il cambio di destinazione d'uso dell'immobile di via 8 marzo e l'ampliamento del parcheggio sotterraneo) subito illustrata al Comune e presentata alla Regione - alla presenza dello stesso Piarulli - che l'ha ritenuta però non realizzabile.



Da qui la lettera – consegnata oggi in consiglio comunale dall'assessore ai lavori pubblici Campi, chiamata a rispondere ad una interpellanza di Giorgi – nella quale Ponzanelli aggiunge: “Tali modifiche, reiteratamente richiesta dalla sottoscritta nei mesi scorsi nell'interesse di tutti i cittadini, sono attuabili come confermato dagli uffici tecnici comunali, con una semplice variante in riduzione in corso d'opera”.



“Certa – conclude Ponzanelli – che vorrete cogliere l'opportunità di dimostrare l'importanza del legame profondo e costruttivo che deve esistere tra l'interesse imprenditoriale di chi investe nel territorio e le aspettative dei suoi cittadini, confidando altresì sul fatto che tale apertura verso la città possa traguardare anche la composizione bonaria del contenzioso giudiziale in essere”.