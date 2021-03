Laurea in ingegneria aerospaziale per la lunense Sofia Maria Nespolo

Sarzana - Val di Magra - Grande soddisfazione a Luni per la 22enne Sofia Maria Nespolo neo laureata in ingegneria aerospaziale presso il Politecnico di Torino. Un importante risultato conseguito dopo la discussione della tesi dal titolo “Verifiche a trazione, compressione e instabilità per correnti soggetti a sforzi normali” realizzata con il professore Salvatore Brischetto come relatore e discussa in via telematica.

Una gioia per il meritato traguardo festeggiata con tutta la famiglia e condivisa con le persone.