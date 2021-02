Sarzana - Val di Magra - Giornata da incorniciare per la giovane amegliese Camilla Chiari che oggi si è laureata in Economia aziendale e management. Collegata in videoconferenza con il dipartimento di Economia e management dell'Università di Pisa ha discusso con succesos la tesi dal titolo “La sostenibilità nel settore della moda” con il relatore Marco Giannini. Una gioia quella della neo dottoressa condivisa anche con gli zii Magda e Sergio e con tutti i familiari e amici.