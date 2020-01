Lalli senza riscaldamento per colpa di una valvola, problema quasi risolto

Sarzana - Val di Magra - Sarà risolto entro la giornata di domani il problema all'impianto di riscaldamento della scuola materna Lalli di Sarzana iniziato martedì al rientro dalla pausa natalizia. Nella giornata di ieri infatti i tecnici della ditta avevano identificato l'origine del guasto, una valvola che si ere rotta impedendo all'impianto di funzionare. Il pezzo è stato recuperato fra la serata di ieri e la prima mattina di oggi quando – in anticipo sull'inizio delle lezioni – le aule sono state riscaldate con delle stufe così come richiesto dal sindaco e dall'assessore ai lavori pubblici Campi per scongiurare l'interruzione delle lezioni. “Abbiamo spiegato chiaramente – sottolinea Campi – che non avremmo potuto attendere i dieci giorni previsti, così tutti si sono prodigati per la risoluzione del problema. Oggi l'impianto è stato scaricato per l'inserimento della nuova valvola ed entro domani l'intervento sarà completato, sperando che non debba più ripetersi una situazione come questa”.