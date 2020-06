Labianca, nuovo nato a Ca Lunae

Sarzana - Val di Magra - Passato il periodo buio dell'inverno e le restrizioni della pandemia ritorna il sole dell'estate con la sua voglia di vivere e così anche nelle Cantine Lunae della famiglia Bosoni riappare la luce della svolta materializzata in una nuova creatura dal nome Labianca. Una bottiglia che ha solide basi nei vigneti "marini" limitrofi al mare con le terre sabbiose e dorate dove le uve del Vermentino garantiscono sapori e tonalità uniche e fragranti. Per implementare queste caratteristiche i Bosoni hanno inserito una modesta nota di Malvasia che rende il gusto del nuovo nato intrigante ed affabile preservando l'arte della coltura della vigna vecchia di tre generazioni.



Il nome stesso assume un significato importante, di ripresa e di continuità dopo mesi di sofferenza per tutti, quel pizzico di malvasia, quella tonalità di dolce vuol quasi far dimenticare l'amaro recente trovando nel vermentino un forte ed energico alleato, un sodalizio di speranza per un settore, quello enologico, che tanto ha sofferto in questa strana primavera. Una bottiglia, aggiunge Diego Bosoni, che trasmette non solo la ricchezza di una terra, le colline di Luni, dal microclima unico votata per i vigneti ma anche il simbolo, l'icona di una nuova partenza che questa stessa terra generosa si merita.