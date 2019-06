La vertenza Grancasa approda in Regione, convocato tavolo per giovedì prossimo

Ci saranno lavoratori, istituzioni e sindacati. Ponzanelli: "Chi rischia di perdere il lavoro cerca soluzioni, non politici alla ricerca di una foto di un palcoscenico amaro".

Sarzana - Val di Magra - Giovedì 13 giugno, alle 16.30, su impulso dell’Amministrazione comunale sarzanese, Regione Liguria ha convocato un tavolo sulla vertenza Grancasa e la situazione dei suoi lavoratori. Saranno presenti i lavoratori, i sindacati, Grancasa e le istituzioni della Regione Liguria e del Comune di Sarzana. “Chi rischia di perdere lavoro cerca soluzioni, non politici alla ricerca di una foto o di un palcoscenico amaro” dichiara il sindaco Cristina Ponzanelli.

“Ci siamo subito attivati, con serietà, per chiedere l’apertura di un tavolo in sede regionale con tutti gli attori interessati- ha commentato dal canto suo il vicesindaco e assessore ai servizi sociali Costantino Eretta, che sta seguendo personalmente la questione - .Valuteremo insieme ogni possibile soluzione, fermo restando l’interesse assoluto che è la condizione dei nostri lavoratori e delle nostre famiglie. Non vendiamo fumo, ma ben consci delle difficoltà del caso affrontiamo questa come ogni altra situazione con la serietà dovuto a un’istituzione. Ringrazio l’assessore regionale Gianni Berrini per aver convocato immediatamente il tavolo”.

Nelle scorse ore su Facebook alcuni lavoratori avevano lamentato l'assenza di rappresentanti dell'amministrazione comunale nelle mobilitazioni effettuate nell'ultima settimana.