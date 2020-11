La tutela di beni comuni e sanità pubblica stamani in Piazza Matteotti

Sarzana - Val di Magra - Attivisti in presidio stamattina a Sarzana in Piazza Matteotti per sensibilizzare la cittadinanza sulla tutela dei beni comuni e della sanità pubblica. Presenti il coordinamento No Biodigestore Saliceti (Comitato No Biodigestore, Comitato Che Botta, Cittadinanzattiva, Acqua bene comune, Italia nostra, Legambiente) e il Manifesto per la sanità locale. I presenti, una ventina di persone, hanno distribuito materiale informativo, tra cui il manifesto Per la società della cura, che propone "un piano di radicale conversione ecologica, sociale, economica e culturale della società", chiedendo "reddito per tutti e aiuti adeguati fino alla fine dell'emergenza sanitaria; vigilanza costante sul rispetto delle misure di prevenzione, salute e sicurezza in tutti i luoghi di lavoro; investimenti e assunzioni per garantire sanità e salute pubbliche, infrastrutture sociali, accoglienza, casa, trasporti; un piano di prevenzione primaria a tutela di salute, vita, beni comuni e territorio".