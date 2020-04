La testimonianza: "Mia moglie ed io non siamo untori"

Sarzana - Val di Magra - Quanti sono i positivi? Quanti? Quanti? E... chi sono? Queste le domande con le quali gli enti comunali si stanno confrontando dall'inizio della pandemia da coronavirus. A porle i cittadini, che vogliono comprensibilmente sapere, ma che a volte vanno un po' oltre, come se fosse necessario conoscere in quale letto dorme il contagiato di turno, facendogli quindi scontare oltreché la malattia anche una sorta di colpevole alone. Magari immaginando che, se i positivi non abitano proprio dietro l'angolo, si possa derogare un po' rispetto alle restrizioni vigenti, che invece è necessario rispettare con massima attenzione, scongiurando gli assembramenti e le situazioni potenzialmente rischiose. Il tutto con la consapevolezza che si può essere positivi e perfettamente asintomatici.



“La legge non consente la pubblicazione dei nomi dei positivi a Coronavirus, per ovvie ragioni di privacy. Il motivo è semplice; l’interesse pubblico della cittadinanza, ad avere notizie sui contagi Covid-19, è tutelato dall’Autorità sanitaria, unica competente, che ben provvede a ricostruire la catena epidemiologica e a proteggere la collettività, contattando tutti gli interessati di volta in volta. In altre parole, la nostra salute è tutelata a prescindere dalla pubblicità dei nomi”. Parola di Jacopo Alberghi, assessore alla Protezione civile del Comune di Santo Stefano Magra che, anche in virtù della delega, strategica in questa fase, sta seguendo da vicino l'evolversi della pandemia e la gestione della stessa sul territorio comunale santostefanese, uno dei più popolosi della provincia, con i suoi 10mila abitanti.



Oggi però l'assessore Alberghi si è fatto portatore del messaggio del concittadino Livio Cresci, su espressa richiesta di quest'ultimo, che attraverso le istituzioni ha deciso di far sapere a tutti che è sottoposto a sorveglianza attiva, in attesa dell’esito di tampone, mentre sua moglie Maria Teresa è ricoverata in quanto positiva al Covid-19. “La malattia non è né una colpa, nè una vergogna da nascondere – così il messaggio -. Non ci sono untori, ma persone che soffrono, spesso in silenzio. Le curiosità morbose, oltre che irrispettose, sono inutili. Le persone positive vivono già situazioni difficilissime e devono sentirsi libere e serene di comportarsi come meglio ritengono, sempre secondo le indicazioni di Asl5, pensando solo ed esclusivamente alla propria salute. Da parte nostra devono ricevere solo rispetto, sensibilità e supporto; vi prego, in proposito, di non esprimere giudizi, perché non esistono scelte giuste o sbagliate in casi come questi, sono valutazioni personalissime e delicate”. E dalla comunità santostefanese sono arrivati e stanno tuttora fioccando i più calorosi degli abbracci virtuali e degli in bocca al lupo rivolti alla coppia di 70enni.



