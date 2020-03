La solidarietà oltre ogni ostacolo, tre tablet per Pneumologia a Sarzana

Sarzana - Val di Magra - Quando il covid-19 colpisce disgrega le famiglie ma la donazione di tre tablet al reparto di Pneumologia a Sarzana possono accorciare le distanze. Sono tante le storie fino ad oggi di persone separate dalla malattie che non possono più avere contatti con i parenti più stretti, che si tratti di un nonno, di una mamma oppure di un papà e della persona con la quale avete scelto di condividere la vita. Questo virus è così, impietoso e terribile. Ed è proprio la distanza che impone, soprattutto a chi è ricoverato, che la parola di conforto da parte di un parente stretto potrebbe dare sollievo e un po' di speranza.

Ed è proprio sulla speranza che si basa l'iniziativa benefica messa in campo da Opi la Spezia e l'associazione “Ingegner Perioli”. Quest'ultima si è sempre distinta in azioni di questo genere e con l'emergenza sanitaria in corso ne ha organizzata una nuova volta ad accorciare le distanze tra famiglie e malati con la donazione dei tre tablet moderni e che in questo momento possono davvero allieviare qualche preoccupazione.

Ad approfondire la storia è l'Opi che spiega: “Si tratta un'iniziativa solidale che vede la sinergia di più protagonisti: prima di tutti, lo storico ''Comitato Assistenza Malati Ing. Perioli'' che ha fornito tre tablets, ottimi e moderni strumenti che potranno consentire ai degenti ricoverati nella Pneumologia di Sarzana di comunicare con i familiari all'esterno, superando le ben note, necessarie ma al tempo stesso dolorose separazioni obbligatorie fra congiunti”.



In questa storia c'è anche la vicenda di Benedetta Maria Eguez infermiera proprio al nosocomio sarzanese, consigliera dell'Opi motore e cuore dell'iniziativa che ha portato fisicamente i tablets donati dal Comitato presso il Servizio informativo di Asl 5, dove sono stati dotati di altrettante SIM e del ''traffico'' in giga necessario per poter funzionare, ed accorciare così la distanza che separa i degenti dai loro familiari.



“Sono piccoli, grandi gesti che nascono, crediamo - si legge nella nota -, da una solidarietà e da un impegno in linea con lo sforzo, e con quel tentativo continuo, di superare tutte le grandi difficoltà che, come sosteniamo da sempre, vedono dalla stessa parte infermieri e malati, il volontariato e anche chi, come in questo caso il servizio informativo aziendale, non è a diretto contatto con le degenze ma si rende conto del valore dell'intervento richiesto. Grazie a tutti i protagonisti di questa iniziativa ed in particolare alla nostra collega Benedetta, sempre presente e sempre disponibile con grande slancio e volontà, anche se - purtroppo!- in questa immagine le attuali circostanze ci privano del suo costante sorriso”.