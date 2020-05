La sindaca: "Persone a passeggio senza rispettare la distanza sociale. Serve attenzione"

Sarzana - Val di Magra - "La Polizia locale sta facendo controlli su tutto il territorio in costanza di ordinanza che ha anticipato le passeggiate nella nostra Regione. Nei gruppi di persone a passeggio, non sempre tutti conviventi, spesso non è rispettato il distanziamento fisico". Parola di Monica Paganini, sindaco di Arcola. "Non possiamo sottovalutare questa misura - continua -. Per le modalità con cui il virus circola abbiamo il dovere di proteggere noi e gli altri attraverso distanziamento e mascherine. Abbiamo avuto pazienza e costanza nel restare a casa nella fase più dura. In questa fase 2, con la possibilità di muoversi per poche motivazioni in più, è necessario essere ancor più cauti, stare distanziati e proteggersi. Evitare di contagiarsi è la priorità per riprendere in futuro le attività in sicurezza".



Paganini ribadisce che "è importante, fin da subito, una nuova prospettiva rispetto alle precedenti abitudini e necessità. Oltre al lavoro, che si è scoperto efficace anche se svolto in modalità flessibile (riducendo l'uso dei mezzi di trasporto), deve rinnovarsi l'approccio ai consumi, al turismo, al tempo libero, alla globalizzazione, alla salvaguardia dell'equilibrio tra le attività umane e la 'vita' del nostro pianeta. Con nuove azioni contro le povertà che emergeranno dopo questa pandemia. Ognuno deve fare la sua parte. Il mondo è un bene comune".